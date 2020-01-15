مفاجأة صادمة.. النيابة توجه تهمة القتل العمد لزوج نانسي عجرم

15 يناير 2020 - 04:55 م

في مفاجأة صادمة، وجهت النيابة العامة في لبنان، اليوم الأربعاء، تهمة جديدة إلى الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، في قضية قتل "لص" داخل فيلته.

وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية، أن النيابة العامة وجهت تهمة "القتل القصد"، إلى زوج نانسي عجرم، وهو ما يعني تورطه في القضية، رغم أن ظاهر الحادثة دفاعًا عن النفس.

وادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، على زوج الفنانة نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم، بجرم قتل المواطن السوري محمد موسى، وذلك استنادا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات (القتل القصدي)، وتم إحالته إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

وكانت القاضية عون، استدعت الفنانة نانسي عجرم، في وقت سابق للتحقيق معها وعرضتها على الطبيب الشرعي عقب الحادثة.

وأثارت الحادثة موجة جدل واسعة، واهتمام لدى الرأي العام العربي، خاصة مع تعدد الروايات ما بين قتل لص اقتحم فيلا دفاعًا عن النفس، وما بين تصفية شخص كان يعمل لدى زوج نانسي عجرم وبينهما سابق معرفة، وكان يطالب بحقه المالي.