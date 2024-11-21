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ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل بإطلالة جريئة

نن
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الخميس، 21-11-2024 01:08 ص

 

شاركت ملك عوض ابنة رانيا فر شوقى، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت ملك عوض ، بإطلالة مميزة وجريئة ولافتة مرتدية توب مكشوف البطن و بنطلون اسود  .

وتتميز ملك عوض  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.






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