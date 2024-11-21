لماذا قفز الدولار بشكل مفاجئ وغير مسبوق أمام الجنيه؟

تراجع متوسط سعر الجنيه بين البنوك المصرية بنهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مسجلا 49.69 جنيه للشراء، و49.79 جنيه للبيع لكل دولار، وفق بيانات سعر الصرف على موقع المركزي المصري.

كان أدنى متوسط لسعر لصرف الجنيه بين بنوك مصر سجل 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع في أول يوم لتحرير سعر الصرف يوم 6 مارس الماضي، وفق بيانات البنك المركزي الأرشيفية.

كان الدولار ارتفع مقابل الجنيه 60% مع عودة مصر إلى تحرير سعر الصرف في مارس الماضي بهدف القضاء على الدولرة واستئناف قرض صندوق النقد الدولي.

زيادة الضغط على طلب الدولار

أرجع مصرفيون تراجع الجنيه بوتيرة أسرع اليوم إلى زيادة الطلب على الدولار وفق آلية مرونة سعر الصرف الحر.

وأكد رئيس أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، أن تخارج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المحلية السبب وراء تراجع الجنيه لارتفاع الطلب على الدولار لتمويل التخارج.

وأوضح نائب رئيس المعاملات الدولية في أحد البنوك لمصراوي أن تراجع الجنيه جاء بسبب بيع مستثمرين أجانب سندات خزانة بالعملة المحلية وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار، وفق مصراوي.

ويتزامن ذلك مع مراجعة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي لصرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار.

سعر الدولار في بعض البنوك

وارتفع سعر الدولار في بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين بالقطاع المصرفي، اليوم إلى49.66 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع لكل دولار بزيادة 20 قرشا عن نهاية تعاملات أمس.

وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، اليوم إلى 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع بزيادة 19 قرشا.

ووصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر بنهاية تعاملات اليوم 49.7 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع بزيادة 21 قرشا عن نهاية تعاملات أمس.

تعتمد مصر على آلية سعر صرف حر في تحديد سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.