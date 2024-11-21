تحدى الجميع من أجلها.. زوجة بيج رامي الثانية تخلعه بحكم قضائي

أثار خبر خلع بيج رامي بطل العالم فى كمال الأجسام، اهتمام عدد كبير من رواد السوشيال ميديا فى الساعات الماضية.

أعلنت زوجة بيج رامي الجديدة أنها انفصلت عنه بعد حصولها على حكم المحكمة بالخلع منه بعد 3 سنين زواجا.

وقررت مي السنهوري الخلع من زوجها بيج رامي بعدما رفض الاستجابة لطلبها فى الطلاق وهو ما كتبته مؤخرا على ستوري عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام .

وأظهر رواد السوشيال ميديا شماتة واضحة فى بيج رامي بعد قرار زوجته الثانية مي السنهوري بالخروج من حياته، حتى وصل الأمر لرفع قضية الخلع، في حين أنه قهر زوجته الأولى وأم أولاده من أجلها وكاد أن يصل الأمر بينهما للطلاق وأقام حفل زفاف فخما من أجلها وقدم لها الكثير ولكن في النهاية لم تعد تتحمل الاستمرار معه لأسباب لم تفصح عنها، لكنها فى النهاية أصرت على الخروج من حياته ما اضطرها لخلع بيج رامي.

وحدث خلع بيج رامي عن زوجته مي السنهوري بعدما كسر قلب زوجته الأولى مروة المغربي التى شاركته الكفاح وتحملت ظروفا صعبة ماديا ومعنويا، خلال رحلته للحصول على لقب بطل كمال الأجسام العالمي، إلا أنه لم ينتظر كثيرا بعد الفوز بلقب مستر أوليمبيا وذهب للزواج من أخرى دون علمها، حتى تفاجأت حينها بالخبر من السوشيال ميديا ولم تصدق الأمر فى البداية وعانت من صدمة كبيرة حينها.

واعتبر رواد السوشيال ميديا أن خلع بيج رامي من قبل زوجته الجديدة مي السنهوري بمثابة استرجاع لحق زوجته الأولى مروة المغربي التى شاركته رحلة الكفاح من الفقر للعالمية وساعدته فى بناء جسمه بشكل مثالي وإعداد كميات كبيرة من الطعام وتربية طيور فى المنزل لتوفير الطعام بتكلفة أقل وتنازلها عن الرفاهيات التى تحتاجها أى امرأة بل والقيام ببعض المهام الأبوية نيابة عنه.







