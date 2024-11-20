وفاة فنان شاب بشكل مفاجئ يفجع الوسط الفني

أعلن السيناريست عبده منصور وفاة الفنان الشاب والملحن حازم عادل الذي شارك من قبل في برنامج آراب أيدول، وقدم العديد من الحفلات الفنية.

وكتب عبده منصور عبر فيسبوك:" لا حول ولا قوة إلا بالله.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. حازم عادل اتوفى.. صاحبي الجميل الملحن الشاطر والصوت الحلو اللي كان كله طموح يعمل حاجة.. لسه فاكر لما كان ضيفنا بعد ذا فويس.. ولسه فاكر وهو بيتصل بيا يسمعني لحن لكلماتي وفرحتي كانت قد إيه وقتها.. ربنا يرحمك يا حبيبي.. ربنا يرحمك يا حازم ويجعل مثواك الجنة ونعيمها.. ماتعزش على اللي خلقك.. ربنا يرحمك".

شارك حازم عادل في برنامج آراب أيدول ونجح في المرور بالمراحل الأولى ونشر عبر حسابه على فيسبوك صورة من تجربته فيما سبق.



