الخميس 21 نوفمبر 2024
توقيت مصر 18:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول تعليق لـ مي السنهوري بعد خلعها بيج رامي وتكشف السبب الصادم

أحمد شوبير معلقاً على ما حدث بين نجله وعواد: ليه الخناقة دي؟

"سهرة حمراء في عشة وسط الزراعات".. تفاصيل العثور على "عريس السعودية" جثة

كلامك مقزز وكله تعصب.. إبراهيم عبدالجواد يهاجم عضو مجلس إدارة الزمالك

لماذا قفز الدولار بشكل مفاجئ وغير مسبوق أمام الجنيه؟

شاهد لحظة طرد فنان شهير من مهرجان القاهرة السينمائي

أول قرار من النيابة ضد مدرس هتك عرض طالبة

فيديو صادم لمعلمة تؤدب طفلة بطريقة وحشية داخل الفصل

والد محمد شوقي يفجر مفاجأة صادمة بعد رحيل نجله أثناء المباراة

من الأهلي.. تعرف على اللاعب المصري الوحيد في التشكيلبة المثالية لأمم أفريقيا

أحمد شوبير معلقاً على ما حدث بين نجله وعواد: ليه الخناقة دي؟

202404131247404740
ا
الخميس، 21-11-2024 01:48 م

 

كشف الإعلامي، أحمد شوبير، حقيقة وجود أزمة بين حراس مرمى منتخب مصر، عقب مشاركة نجله مصطفى، حارس مرمى الأهلي بشكل أساسي أمس مع الفراعنة أمام بتسوانا، على حساب محمد عواد حارس الزمالك.

 

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "امبارح طلعت بوليكة كدا وبكل أسف أن عواد مرديش يسخن مع مصطفى شوبير وانتشرت الشائعة في كل حته".

 

أكمل: "الكلام مش حقيقي بالمرة، وبعض الصحفيين نشروا فيديوهات التسخين وكان الثلاث حراس مع بعض بشكل طبيعي، وعواد علاقته كويسة بشوبير، عكس ما يتردد".

 

وأوضح: "يا جماعة مش كل حاجه نحولها أهلي وزمالك، لأنهم مش في صراع هما في تنافس على البطولات، ومن حقك تشجع بانتمائك، لكن لما يكون الأمر مع منتخب مصر، لازم نحكم ضميرنا وعقلنا شوية".

 

وأتم تصريحاته: "الدنيا بردو قامت عشان مصطفى شوبير اللي هيلعب، ده المفروض كل الناس تساعده، وانا ديما بشيد بالمهدي وبعواد لكن ليه الخناقة اللي شغاله دي، ده في النهاية الفائدة تعود لمنتخبنا".

إقرأ ايضا

maxresdefault-1-780x470

كلامك مقزز وكله تعصب.. إبراهيم عبدالجواد يهاجم عضو مجلس إدارة الزمالك

eyonelmagles.media-image-image-425

والد محمد شوقي يفجر مفاجأة صادمة بعد رحيل نجله أثناء المباراة

124-233326-alahly-star-injured-fifa-dates_700x400

من الأهلي.. تعرف على اللاعب المصري الوحيد في التشكيلبة المثالية لأمم أفريقيا

أخبار متعلقة

hq720

شوبير غاضباً: ابني أحسن حارس في مصر