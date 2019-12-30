» عيار 21 يسجل 772 جنيهًأ.. أسعار الذهب في ختام التعاملات

ننشر أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية ليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2019، وذلك بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا في الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب فى مصر اليوم

عيار 18 سجل 579 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 676 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 772 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5408 جنيها.

أوقية الذهب 1513 دولارا.

ويتغير سعر الذهب في مصر، على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.