» الإفتاء تحسم الجدل بشأن تشقير الحواجب للسيدات

25 ديسمبر 2019 - 12:35 م

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد لها جاء نصه: "هل تشقير المرأة للحواجب حرام؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا: "تشقير الحواجب ليس حرامًا".

وتابع: "تشقير الحواجب هذا يعنى أن المرأة بدلا من أن تزيل الشعر الزائد حول الحاجب بالملقاط أو نحوه تقوم بتغيير لونه فتجعله فاتحًا جدًا للدرجة التى لا يرى بها أو تجعل بعضه غامقًا لتظهره وهذا ليس حرامًا لأن المنهى عنه هو النمص".