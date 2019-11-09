  • السبت 09 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:32 م
بحث متقدم
الذهب

الذهب يهبط لأدنى مستوى له منذ 3 أعوام

ارشيفيه

مدرس دين يقتل زوجته أثناء علاجها بالرقية الشرعية

صادم.. انتحار شابين بأسيوط

صادم.. انتحار شابين بأسيوط

السيسي

"السيسي" يهنئ الشعب المصري بذكرى المولد النبوي الشريف

هيثم زكي

تعليق صادم من أقارب هيثم زكى على عدم استلامهم جثمانه

منتخب مصر في كرة السرعة

بعد واقعة غريبة.. مصر تستعيد كأس العالم

طالبة صيدلة

رواية جديدة تفجر مفاجأة في مقتل طالبة صيدلة

مترو الأنفاق

ذعر بالمترو بعد إلقاء "ملتحٍ" حقيبة بمحطة غمرة

جون توماس

منذ 14 عامًا.. مراهق يصاب بالسكتة القلبية كل يوم

هذا ما فعله نابليون في الاحتفال المولد النبوي

هذا ما فعله نابليون في الاحتفال بالمولد النبوي بمصر

الذهب يهبط لأدنى مستوى له منذ 3 أعوام

مال وأعمال

الذهب
الذهب

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

لأول مرة منذ 5 سنوات.. بريطانيا تخفض مستوى التهديد الإرهابي

#

جرام الذهب يرتفع من جديد ويصل إلى هذا السعر

#

فنان شهير: هعمل عملية .. ادعولي عشان بتعذب

#

الدولار يسجل أدنى مستوى منذ 7 أشهر

الذهب

انخفاض

عالمى

أدنى مستوى

سجل الذهب أدنى مستوى له منذ 3 أعوام، وفقًا لتقارير عالمية، حيث هبطت أسعار الذهب، إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وسجلت أكبر خسارة أسبوعية في ثلاث سنوات مع تضرر جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة من تطورات إيجابية في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1461.66 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول، منهيًا الأسبوع على هبوط قدره 3.5 %، وهى أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر 2016.

وفي وقت سابق من الجلسة هبط المعدن الأصفر إلى 1455.80 دولار وهو أدنى مستوى منذ الخامس من أغسطس.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية 0.2 % لتبلغ عند التسوية 1462.90 دولار للأوقية.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن الرسوم الجمركية على بضائع صينية قد تلغى إذا تم الوصول الى اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وسجل الدولار أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام سلة من العملات الرئيسية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 % الى 16.83 دولار للأوقية بعد ان لامست أدنى مستوى منذ الثالث عشر من أغسطس، وسجلت أكبر هبوط أسبوعي منذ أكتوبر 2016 .

وانخفض البلاتين 2.2 % الى 888.77 دولار للأوقية وينهي الأسبوع على خسارة بحوالي 6 %، وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ نوفمبر2015.

وتراجع البلاديوم 3.2 % إلى 1744.65 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوعين، وسجل أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» رسائل غامضة على هواتف المواطنين.. وشبكات الاتصال لا تعقب
» "فيس بوك" يعتذر عن عنصريته
» بعد واقعة غريبة.. مصر تستعيد كأس العالم
» أفعى تلدغ فنانا شهيرا أثناء التصوير.. هذا ما حدث له
» وزير النقل: افتتاح كوبري طنامل بطريق "بنها - المنصورة" في هذا الموعد
» منذ 14 عامًا.. مراهق يصاب بالسكتة القلبية كل يوم
» اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات تركية برأس العين
» رسالة غاضبة من العتيبي لمتابعيها: "أنتم معقدين وعندكم نقص"
» كجوك: العمل بروح الفريق الواحد سر نجاحنا
» لاعب شهير يهشم زجاج سيارته بركلة من داخل الملعب
» ارتفاع عدد ضحايا زلزال إيران إلى 520 شخصًا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:05 م

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه