الإثنين 02 نوفمبر 2020
توقيت مصر 22:42 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الكويت تحذر مواطنيها في هذه الدولة

«شكري» يرد على تصريحات «ترامب» بإمكانية تفجير سد النهضة

العاهل السعودي يعزي رئيس هذه الدولة

مفاجأة.. موسيماني يستقدم مواطنه العالمي لدعم هجوم الأهلي

يقتل زوجته بعد معاشرتها فجرًا والسبب صادم!

وفيات كورونا تتخطى الـ 1.2 مليون شخص في العالم

أول صور من حفل زفاف الفنانة درة على هاني سعد

شاهد.. مصري يهشم 56 سيارة في إيطاليا

قرار عاجل بحق سائق الميكروباص في حادث البدرشين

الإيداع بدار رعاية.. قرارات قوية بحق طفل المرور

ADS
 

وزيرة الصحة : هذا ما حدث ليعقب تناولي اللقاح الصيني

وزيرة الصحة هالة زايد
هالة زايد
 
الإثنين، 02-11-2020 10:36 ص إيمان هاني

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تفاصيل حالتها بعد تناول جرعتين من اللقاح الصيني الذي تشارك مصر في التجارب الاكلينيكية عليه.
وأضافت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأنها أصيبت بارتفاع في درجة الحرارة لمدة يومين عند حصولها على الجرعة الأولى، وهى أعراض متوقعة،  وعند حصولها على الجرعة الثانية ارتفعت الحرارة يوم واحد فقط.
وأكدت أن الـ 45 ألف مبحوث الذين شاركوا في التجارب بمصر وغيرها من الدول المشاركة لم يرصد عليهم أي أعراض، منوها بأن بعض الدول أتاحت تصنيع اللقاح بغرض الطوارىء، منوهة بأن مصر تتعاون مع الصين في 3 لقاحات، لافتة إلى أنه بمجرد أن يتم الموافقة على أحد هذه التطعيمات ستحصل مصر على حصتها، وهناك احتمالية أن نصنعه في مصر.

 

إقرأ ايضا

الرئيسان السيسي وماكرون

بشأن الإساءة للنبي.. ماكرون يجري اتصالًا هاتفيًا بالسيسي وهذه نتائجه

اللواء عمرو حنفي محافظ البحر

محدش يسافر .. تحذير عاجل من محافظ البحر الأحمر للموطنين

وزير المالية

إجراء جديد حول مكافأة الامتحانات.. يكشفه وزير المالية

أخبار متعلقة

عمرو أديب

أديب: "عندي هسس "

الرئيس السيسي

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي والملك عبدالله في الطائرة

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

مفاجأة مدوية عن محتويات حقيبة فتاة "المعادي" يكشفها المتهم

رانيا المشاط

د. رانيا المشاط: العالم يبحث عن طريقة للتعايش مع "كورونا"

عمرو أديب وبن سلمان

أديب : لدينا إنجاز عظيم مهدد بالانهيار

الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي: "مش محتاج أوي خريجي الجامعات التقليدية"