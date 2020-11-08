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الحديدي: السيسي أول رئيس عربي فعل هذا الشيء بعد فوز بايدن

الإعلامية لميس الحديدي
الاعلامية لميس الحديدي
 
الأحد، 08-11-2020 11:30 ص إيمان هاني
علقت الاعلامية لميس الحديدي، على فوز الرئيس الامريكي جو بايدين في الانتخابات الامريكية 2020، قائلة: "الكلمة الاخيرة كانت لجو بايدن وأصبح الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الامريكية وبرغم إعلان النتائج إلا أن ترامب مازال مصراً على رفضها معلناً إستمراره في إجراءات التقاضي".
و أضافت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"، قائلة "إنطلقت مظاهرات في شوارع عدد من الولايات الامريكية معظمها مؤيداً للرئيس الجديد جو بادين وإن كانت تتخللها بعض التظاهرات المؤيدة لترامب .. الرئيس السيسي أول زعيم عربي في المنطقة يهنيء الرئيس الامريكي جو بايدن بفوزه بالانتخابات الرئاسية 2020 ".
وتابعت: "حتى لو ترامب لم يعترف بنتائج الانتخابات العالم بدا يعترف دولة تلو الاخرى بجو بايدن رئيساً للولايات المتحدة الامريكية فمريكل قدمت التهنأة والرئيس الفرنسي ماكرون وغيرها من الدول الاخرى "، مشيرة إلى أن الرئيس بايدن هو أكبر الرؤساء الامريكين سناً ممن وصلوا لسدة الحكم في الانتخابات الامريكية وأكثر الرؤساء الذين حصلوا على اصوات في تاريخ الانتخابات الامريكية ايضاً حيث أن الانتخابات الاخيرة كانت الأعلى تصويتاً في تاريخ الولايات المتحدة.

 

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