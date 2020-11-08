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وزيرة الصحة: "متلبسوش كمامة فضفاضة "

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
 
الأحد، 08-11-2020 12:56 م إيمان هاني

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن العالم مقبل على زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، معقبة: "مش عايزين نرجع للإغلاق، ولا نقفل أماكن عمل خاصة القطاع الخاص، فقدان وظائف شيىء قاسي".
وأشارت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الأحد، إلى أنه يجب غسل الكمامة القماشية عند درجة حرارة لا تقل عن 70 درجة، منوهة بأنه إذا ارتدى شخص كمامة قماشية ملونة يجب أن يتأكد من مواصفاتها مطابقة للمعايير المطلوبة، مضيفة: "متلبسوش كمامة فضفاضة".
وأضافت أن الكمامة يجب أن تغطي الفم والأنف، ونتخلص منها بشكل آمن حتى لا تكون مصدر للعدوى مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.


 

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