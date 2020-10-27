الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 04:07 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

لميس الحديدي: الرئيس قال دي مسألة حياة أو موت

الإعلامية لميس الحديدي
الحديدي
 
الثلاثاء، 27-10-2020 11:37 ص إيمان هاني
علقت الإعلامية لميس الحديدي على عودة مفاوضات سد النهضة اليوم ، قائلة:" بعد جمود شهرين من المفاوضات تعود وتسأنف اليوم".
وأضافت عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة "أون"، بأن المفاوضات تنطلق بمشاركة وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، معقبة:" وزير الخارجية السفير سامح شكري قد لا يشارك في الجولة لارتباطه سابقاً بالسفر للخارج".
وتساءلت : "هل تأخذنا هذه الجولة لاتفاق ؟ خاصة بعد جدل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أدلى بها الجمعة وأثارت الجدل مشيرة إلى أن مصر لم تتحدث على الإطلاق لا على
الصعيد الرسمي أو غير الرسمي عن تهديدات باستخدام القوة في حل أزمة سد النهضة".
وأكملت: "بالعكس القيادة السياسية المصرية في كافة المحافل كانت هادئة منضبطة في تصريحاتها ومتمسكة بالهدوء وهدوء النفس بشكل فوق المعتاد وكل التصريحات كانت منضبطة رغم تأكيد الرئيس السيسي مراراً وتكراراً أن مسألة سد النهضة مسألة حياة أو موت ".
 

إقرأ ايضا

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

الأمير فهد يداعب طلاب جامعة الملك سلمان بعد سؤال السيسي لهم

123145566_268952024553457_8079320312031912163_n

جولة تفقدية للرئيس السيسي بجامعة الملك سلمان

أخبار متعلقة

123

السيسى يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول

FB_IMG_1601747140171

ماذا قال السيسي بشأن التخفيف على المواطنين؟

السيسي

السيسي يجتمع مع ممثلي شباب القضاة وهذه أبرز النتائج

طارق جميل سعيد

والد المحامي طارق جميل سعيد يكشف عن أخطر رسالة وجهها لنجله قبل القبض عليه

السيسي

أول تعليق من مايا مرسى على تصريحات السيسي بشأن المرأة

download (17)

رئيس البرلمان يحيل 7 قرارات جمهورية للجنة التشريعية