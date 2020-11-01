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رد ناري من "علي جمعة" على الرسوم المسيئة للرسول

صلاة الجمعة
علي جمعة
 
الأحد، 01-11-2020 09:52 ص إيمان هاني

علق الدكتور مختار جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على أزمة الرسوم المسيئة لرسول الله وقتل مدرس فرنسي، قائلًا: لو عايزين نعترض، نعمل مظاهرة سلمية نروح نقعد أمام السفارة ونصلي على النبي، لكن البعض لم يكتف بذلك، وقام بقتل المدرس وبعض الجرائم الأخرى".
وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي عمر خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الشاب الشيشاني الذي قتل المدرس جاهل بالمنهج النبوي، لافتَا إلى أن الرئيس الشيشاني عقب على هذا الحادث قائلًا: "هذا الشاب أصله شيشاني، ولكنه تربى في فرنسا التي تميز بين الخلق.. إحنا بنربي أولادنا على الحب وعلى السلام، لكنه تربى في فرنسا التي تتحدث بأشياء ولديها أفعال أخرى.. ده المتحف الوطني في فرنسا به 17ألف جمجمة".
وتابع: "يا جماعة ما تستفزوش الخلق، لأن الخلق ليس على درجة وعي واحد، احنا أمام 2 مليار مسلم، فرنسا بتعاديهم بسبب الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم".
وفي وقت سابق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "إذا تعرضنا لهجوم فهذا بسبب قيمنا الخاصة بالحرية ورغبتنا في عدم الرضوخ للإرهاب".

 

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