وزير المالية: السيسي كان يرغب في هذا الأمر لكن الموازنة لا تسمح

الثلاثاء، 10-11-2020
10:02 ص
إيمان هاني
أكد الدكتور محمد معيط
، وزير المالية
، أن زيادة رواتب المعلمين
ليست الأخيرة، قائلا:" الرئيس السيسي كان يرغب في المزيد للمعلمين ولكن الموازنة
لا تسمح".
وأضاف معيط، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي
، ببرنامج
كلمة أخيرة، على فضائية أون
، بأنه لا يوجد
توجه إلى الآن لإصدار سندات دولية لكنه شدد على أن استراتيجية الحكومة هي التواجد الدائم في الأسواق الدولية
وتابع: "لا يوجد لدينا قرار بإصدار سندات دولية حاليا
لكن استراتيجيتنا أن نبقى في الأسواق الدولية دائما، وفي الظروف الحالية الدولة على
استعداد تام لتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص".