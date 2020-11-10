الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
توقيت مصر 12:56 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رسالة من فتحي للخطيب بعد رحيله عن الأهلي

حقيقة إصابة عبلة كامل بـ السرطان.. طليقها يرد

قيادات حركة فتح تنعى صائب عريقات

انتصار لترامب.. وزير العدل الأمريكي يأمر بفتح تحقيق في تزوير الانتخابات

الرئيس الفلسطينى ينعى صائب عريقات: أمضى حياته مناضلًا ومفاوضًا صلبًا

ميدو يكشف عن فضيحة في معسكر الشباب

بعد انفصالهما.. رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لـ آمال ماهر

وفاة صائب عريقات بفيروس كورونا

قرار عاجل من إستاد القاهرة بسبب نهائي أفريقيا

5 زعماء لم يهنئوا بايدن بالفوز.. ما الأسباب

ADS
 

وزير المالية: السيسي كان يرغب في هذا الأمر لكن الموازنة لا تسمح

محمد معيط
محمد معيط
 
الثلاثاء، 10-11-2020 10:02 ص إيمان هاني


أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن زيادة رواتب المعلمين ليست الأخيرة، قائلا:" الرئيس السيسي كان يرغب في المزيد للمعلمين ولكن الموازنة لا تسمح".
وأضاف معيط، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج كلمة أخيرة، على فضائية  أون، بأنه لا يوجد توجه إلى الآن لإصدار سندات دولية لكنه شدد على أن استراتيجية الحكومة هي التواجد  الدائم في الأسواق الدولية
وتابع: "لا يوجد لدينا قرار بإصدار سندات دولية حاليا لكن استراتيجيتنا أن نبقى في الأسواق الدولية دائما، وفي الظروف الحالية الدولة على استعداد تام لتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص".


 

إقرأ ايضا

طططططططط

المدرس بيتفرج معاهم.. طلاب يشاهدون رقص لورديانا بقنا

محمد معيط

وزير المالية : هقول على حاجة وياريت الرئيس يسامحني

خالد الجندي

الجندي: حيض الرجال يحدث في هذه الحالة

أخبار متعلقة

الدكتورة هالة زايد

65% من إصابات كورونا بمصر لناس قاعدة في البيت

وزير المالية

إجراء جديد حول مكافأة الامتحانات.. يكشفه وزير المالية

العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب

عكاشة: تصريحات ماكرون معقدة ويجب التعامل معها ببرود

الإعلامية لميس الحديدي

لميس الحديدي: الرئيس قال دي مسألة حياة أو موت

سد النهضة

خبير: هذا هو الهدف الخفي من إنشاء إثيوبيا لسد النهضة

وزير النقل

وزير النقل : عملنا انجاز يحدث لأول مرة في مصر