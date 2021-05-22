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سامح شكري: هذا ما سنفعله إذا تم الملء الثاني للسد دون اتفاق

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سامح شكري
Native
السبت، 22-05-2021 10:11 ص

كشف سامح شكري وزير الخارجية، عن موقف مصر حال قيام إثيوبيا بإتمام عملية الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي ودون التوصل إلى اتفاق.
وهدد شكري الجانب الإثيوبي بشكل صريح أنه حال الملء الثاني بشكل يضر بالمصالح المصرية ستكون هناك مشاحنات وتداعيات لا مثيل لها، وستؤدي في النهاية لزعزعة الاستقرار في شرق القارة ككل.
وأكد سامح شكري، في مداخلة عبر برنامج ”الحكاية“ الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن أي تصرف إثيوبي بشكل أحادي في سد النهضة سيؤدي للتوتر في المنطقة.
وبين وزير الخارجية أن مصر أعربت عن استعدادها لتوفير الفرصة أمام الأشقاء في إثيوبيا بأن يتم الملء لسد النهضة وتشغيله، بطريقة لا تضر بالمصالح، لأن هناك ضررا في استطاعة بلاده تحمله في ظل بلوغ إثيوبيا هدفها التنموي، ولكن هناك ضررا لا يمكن تحمله.
وشدد "شكري"، على أن فرض الإرادة المنفردة أو التذرع بمبادئ مثل السيادة، لن يفيد، لأنه لا يصح التذرع بالسيادة عندما يكون الأمر متصلا بشأن نهر دولي، ولكن لا بد من المراعاة.
وعقب سامح شكري أنه بالملء الثاني حال تم دون اتفاق شامل ينظم الأمر وفقا للتجارب على مستوى العالم، تكون إثيوبيا متنصلة من تعهداتها للوصول إلى اتفاق، مشيرا إلى أن إثيوبيا ستصبح دولة خارجة عن القانون، حال خالفت الاتفاقات المبرمة، ”اتفاق المبادئ“، وموضحا أن مصر أعلنت عدم تهاونها في الدفاع عن مصالحها المائية وحصتها، وهناك وضوح كامل في عدم قبول أي ضرر.
 

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