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وزير "التعليم" يرد علي إصابته بكورونا بمفاجأة

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي
 
السبت، 21-11-2020 09:47 ص إيمان هاني
رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، علي الأنباء التي تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابته بفيروس كورونا.
وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، قائلا :" إنه ابتعد عن "السوشيال ميديا" لنصف ساعة وعاد بعدها ليجد ان هناك شائعة تم تداولها عن إصابته بفيروس كورونا".
وتابع:" الغريب أنني حضرت بالأمس احتفالية صندوق تحيا مصر مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمدة 6 ساعات، ولكن تبقى الشائعة أقوى من الحقيقة، وتداول الناس الشائعة دون تثبت أو تحقق".
وتابع:" حتى الآنأنا  أكثر وزير تم ترويج شائعات بشأنه، وتحريك دعاوى قضائية ضده"

 

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