أحمد موسى يحذر من كورونا: هنوصل لـ 500 إصابة في اليوم

الأحد، 08-11-2020
09:49 ص
إيمان هاني
حذر الإعلامي أحمد موسى، من ارتفاع عدد
الإصابات بفيروس كورونا
إلى نحو 500 حالة خلال الأيام المقبلة.
وأضاف موسى، خلال تقديمه ببرنامج
"على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد
"، أن الأعداد سوف
تتضاعف خلال الأيام المقبلة بعد وجود إصابات كثيرة بفيروس كورونا
.
وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن هناك إصابات
بفيروس كورونا
من القادمين من مهرجان الجونة.
وطالب موسى من الناخبين بضرورة ارتداء الكمامات
خلال الأداء بأصواتهم خلال المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، التي بدات في
13 محافظة، مع المحافظة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال التواجد في أي تجمعات.