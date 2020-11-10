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دولة عربية تحصل على الأولوية في لقاح "فايزر" ضد كورونا

الكمامة كورونا في مصر
كورونا
 
الثلاثاء، 10-11-2020 02:00 م إيمان هاني
كشفت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن اتفاقًا مبدئيًا عقدته مع شركة "فايزر" الألمانية بشأن استيراد نحو مليون جرعة من لقاحها ضد كورونا إذا اعتمد رسميًا.
ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، سيتم استيراد الكمية المذكورة على مراحل متفرقة قد تبدأ في نهاية العام الجاري.
وأكدت مصادر مطلعة، أن الكويت لها أولوية في التوريد السريع للقاح، بعد موافقة الجهات الرقابية على تعاقد وزارة الصحة بشكل مباشر مع فايزر، وبكلفة تصل إلى 7.6 مليون دينار تقريبا.
وكشفت المصادر المطلعة، أن وزارة الصحة الكويتية لن تكون ملزمة باستيراد هذا اللقاح في حال عدم حصوله على الضوء الأخضر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، والذي يرجح أن يتم في نهاية الشهر الحالي.
وأوضحت المصادر، طريقة استعمال هذا اللقاح بأن يعطى "للشخص مرتين"، مشيرة كذلك إلى أن الوزارة وضعت "خططها للتعامل مع الشرائح المشمولة بأخذ لقاحات كورونا عموما".
وأشارت المصادر، إلى أن الكميات المستوردة إذا ما كانت محدودة، فان" اللقاح سيتم منحه لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والطواقم الطبية والتمريضية والعاملين في الصفوف الأمامية والمعاقين، والمعرضين لالتقاط عدوى الفيروس".
وتابعت المصادر، أن إذا توفر اللقاح بكميات كبيرة خلال العام المقبل "فإنه سيشمل جميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين" في الكويت، مع الإشارة إلى أن وزارة الصحة بالبلاد "تستهدف استيراد 4 ملايين جرعة من لقاحات كورونا، سيما وأن اللقاح لا ينصح بمنحه لمن هم دون الـ 18 عاما".


 

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