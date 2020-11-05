الخميس، 05-11-2020
04:29 م
إيمان هاني
أكد الإعلامي احمد موسى أنه تم عمل حملة
وتحررت محاضر ل140 مواطن في مواصلات ومصالح حكومية ومنشآت خلال الشهور الماضية وأحيلت
إلى محكمة جنح امن الدولة نظرا لوجود حالة طوارئ بسبب عدم ارتدائهم الكمامة
في الأماكن
العامة والمواصلات.
وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج
"على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد
"، أن الكمامة
مش هزار
وتم معاقبة 140 شخص بغرامة بين الف و4 آلاف جنيه.
وتابع "محتاجين نرتدي الكمامة
وحيثيات
الحكم قالت أن الأحكام صدرت لعدم ارتداء الكمامة
وتعريض حياتهم والمواطنين للخطر..
المواطن مش ناقص يدفع غرامة احنا خايفين عليك أرجوك التزم بالكمامة
".