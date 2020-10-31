الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 04:02 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

السيسي: كل مليون شخص عايزين جامعة لوحدهم

الرئيس السيسي
السيسي
 
السبت، 31-10-2020 11:53 ص إيمان هاني

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تسعى لتوفير تعليم مناسب لمتطلبات العصر لمواكبة التقدم التكنولوجي، معقبا:" كل مليون مواطن في مصر بحاجه إلى جامعة، متابعًا نحن 100 مليون لازم يكون عندنا 100 جامعة على الأقل سواء جامعات حكومية أو خاصة أو أهلية".
وأضاف السيسي، خلال افتتاح جامعة الملك سلمان وعدد من المشروعات القومية بشرم الشيخ، اليوم السبت، قائلا:" الدولة تسعى لتوفير تعليم بجودة عالية يتناسب مع التعداد السكاني لمصر، مؤكدًا أن الجامعات التي يتم تأسيسها ليست مجرد خرصنات أو منشآت"
 وتابع :" دولة مثل مصر يحتاج كل مليون نسمة إلى جامعة مستقلة، متابعًا أن مصر لديها 27 جامعة فقط والجامعة الواحدة تتكلف من 8 إلأى 10 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهد كبير لتقليل الفجوة بين التعداد السكاني وعدد الجامعات الموجودة فعليًا.

انطلقت قبل قليل فاعليات افتتاح جامعة الملك سلمان وعدد من المشروعات القومية بشرم الشيخ.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى مدينة شرم الشيخ ، وذلك لافتتاح جامعة الملك سلمان وعدد من
المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.




 

إقرأ ايضا

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

الأمير فهد يداعب طلاب جامعة الملك سلمان بعد سؤال السيسي لهم

123145566_268952024553457_8079320312031912163_n

جولة تفقدية للرئيس السيسي بجامعة الملك سلمان

أخبار متعلقة

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن وظائف العمل في 2025

الأمير فهد بن سلطان يشارك افتتاح جامعة الملك سلمان

الأمير فهد بن سلطان يشارك افتتاح جامعة الملك سلمان

الرئيس السيسي

الرئيس يفتتح جامعة الملك سلمان من مدينة شرم الشيخ

عمرو أديب

أديب: "عندي هسس "

الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء يحذر من «كورونا»: هتأثر على أكل عيشنا

المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء

الحكومة: النموذج المصري في الإصلاح الاقتصادي يحتذى به