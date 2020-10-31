السيسي: كل مليون شخص عايزين جامعة لوحدهم

السبت، 31-10-2020
11:53 ص
إيمان هاني
أكد الرئيس عبدالفتاح
السيسي أن الدولة تسعى لتوفير تعليم مناسب لمتطلبات العصر لمواكبة التقدم التكنولوجي،
معقبا:" كل مليون مواطن في مصر بحاجه إلى جامعة، متابعًا نحن 100 مليون لازم يكون
عندنا 100 جامعة على الأقل سواء جامعات حكومية أو خاصة أو أهلية".
وأضاف السيسي،
خلال افتتاح جامعة الملك سلمان
وعدد من المشروعات القومية بشرم الشيخ، اليوم السبت،
قائلا:" الدولة تسعى لتوفير تعليم بجودة عالية يتناسب مع التعداد السكاني لمصر،
مؤكدًا أن الجامعات التي يتم تأسيسها ليست مجرد خرصنات أو منشآت"
وتابع :" دولة مثل مصر يحتاج كل مليون نسمة
إلى جامعة مستقلة، متابعًا أن مصر لديها 27 جامعة فقط والجامعة الواحدة تتكلف من 8
إلأى 10 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهد كبير لتقليل الفجوة بين التعداد السكاني
وعدد الجامعات الموجودة فعليًا.
انطلقت قبل قليل
فاعليات افتتاح جامعة الملك سلمان
وعدد من المشروعات القومية بشرم الشيخ.
وكان الرئيس عبد
الفتاح السيسي، وصل إلى مدينة شرم الشيخ ، وذلك لافتتاح جامعة الملك سلمان
وعدد من
المشروعات الأخرى
كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.