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رئيس مجلس الشيوخ :"إحنا جايين عشان نشتغل"

تحذير عاجل من كبير الجمهوريين بمجلس الشيوخ لـ «ترامب»
مجلس الشيوخ
 
الأحد، 01-11-2020 09:35 ص إيمان هاني

كشف المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن أهمية الغرفة الثانية للبرلمان، قائلا:" جميع الدول التي أخذت بنظام الغرفتين فعلت ذلك ليس نوعا من الرفاهية، وإنما وجدت في وجودهما يجعل نوعا من انقسام العمل التشريعي والرقابي".
وأوضح "عبدالرازق"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية"، المذاع على "إم بي سي مصر"،: "المجلس يضم قانونين وقامات ولهم تاريخ طويل، وعند البحث يخرج شيء جاد يسهل الأمر".
وتابع: "إحنا جايين المجلس عشان نشتغل مش وجاهة.. الناس في مجلس الشيوخ عندها أفكار مذهلة وعايزين يعملوا مشروعات تنقل البلد ولديها خطط مدروسة.. عايزين يعملوا حاجه".

 

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