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وزير التعليم العالي: دي ميزانية الوزارة وماكناش نحلم بالرقم ده

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
 
الأحد، 01-11-2020 10:33 ص إيمان هاني
أكد خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه أستاذا جامعيًا قبل أن يكون وزيرا للتعليم العالي ولم يلاحظ الاهتمام بالتعليم الجامعي كما هو الآن في عهد الرئيس السيسي.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن وجود الإرادة والتمويل والمتابعة اليومية أدت لإنجاز جامعة الملك سلمان في أقل من 3 سنوات منذ كانت أرض صحراء حتى تحولت لهذا الكيان الفخم، مشيرا إلى أن الوقت اذي يحتاجه إنشاء أي جامعة لا يقل عن 10 سنوات.
وتابع:" حجم ميزانية وزارة التعليم الحالي يتجاوز الـ 120 مليار جنيه في الفترة المقبلة، معلقا: "الرقم ده لم نكن نحلم به من قبل".
وأردف، وزير التعليم العالي: "نهتم ببرامج السياحة والضيافة في جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، مؤكدا أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار بمستقبل مصر".
 

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