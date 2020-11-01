وزير التعليم العالي: دي ميزانية الوزارة وماكناش نحلم بالرقم ده

الأحد، 01-11-2020
10:33 ص
إيمان هاني
أكد خالد عبد الغفار
، وزير التعليم العالي
والبحث العلمي، أنه أستاذا جامعيًا قبل أن يكون وزيرا للتعليم العالي ولم يلاحظ الاهتمام
بالتعليم الجامعي كما هو الآن في عهد الرئيس السيسي
.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"
المذاع على قناة صدى البلد
، أن وجود الإرادة والتمويل والمتابعة اليومية أدت لإنجاز
جامعة الملك سلمان في أقل من 3 سنوات منذ كانت أرض صحراء حتى تحولت لهذا الكيان الفخم،
مشيرا إلى أن الوقت اذي يحتاجه إنشاء أي جامعة لا يقل عن 10 سنوات.
وتابع:" حجم ميزانية وزارة التعليم
الحالي يتجاوز الـ 120 مليار جنيه في الفترة المقبلة، معلقا: "الرقم ده لم نكن
نحلم به من قبل".
وأردف، وزير التعليم العالي
: "نهتم
ببرامج السياحة والضيافة في جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، مؤكدا أن الاستثمار في التعليم
هو الاستثمار بمستقبل مصر".