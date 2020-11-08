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وزير البترول يُدلي بصوته في انتخابات النواب بماسبيرو

ييييي
وزير البترول
 
الأحد، 08-11-2020 12:47 م إيمان هاني


أدلى الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020، بمدرسة ماسبيرو.
 وانطلق ماراثون المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بـ13 محافظة: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
و يصوت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبًا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحًا "فرديًا" بـ19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدان لدائرة "التجمع الخامس" التى تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس
– القطامية"، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لـ"عين شمس" ومقعدان لـ"المطرية" ومقعدان لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".




 

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