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هل عيد الحب حلال؟.. المفتي يجيب

مفتي الجمهورية شوقي علام
شوقي علام
 
السبت، 07-11-2020 12:10 م إيمان هاني
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الناس تعارفوا على تخصيص يوم معين للاحتفال بالأم ويوم للاحتفال بالمولد النبوي ويوم لمناسبات أخرى، لافتا إلى أن الاحتفال بأي مناسبة حلال ما دام لم يرتكب محرما.
وتابع المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإنسان إذا كان منضبطًا بدائرة المشروعية واكتفى بالأمور المباحة ككلمات الحب لزوجته، فهو أمر متسق مع الشرع الشريف، فقد قال الله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ).
وأردف، أنه لا مانع من إبداء مظاهر الود الساكنة في القلب نحو الزوجة بأي الأساليب المباحة والمتاحة.

 

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