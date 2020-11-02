محدش يسافر .. تحذير عاجل من محافظ البحر الأحمر للموطنين

الإثنين، 02-11-2020
10:59 ص
إيمان هاني
أكد اللواء عمرو
حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن السيول
تسببت في غلق طريق الغردقة – الزعفرانة في الاتجاهين.
وأوضح حنفي خلال
مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى
، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على
قناة "صدى البلد
" أن سيول البحر الأحمر قوية جدا وبدأت من الكيلو 60 وتسببت
في جرف أتوبيس ركاب كانت متوجه إلى الغردقة ويقل 25 راكبا، فضلا عن جرف أتوبيس آخر
في الاتجاه العكسي.
وتابع:" تم
إجلاء ركاب الأتوبيسين وتوفير سيارات لإيصالهم إلى جهاتهم، مشيرا إلى انه من المتوقع
ازدياد السيول
ليل اليوم وغدا".
وناشد المواطنين
بعدم التحرك اليوم نظرا لصعوبة التنقل في ظل السيول
حتى تتحسن الأحوال الجوية، مشيرا
إلى غلق طريق الشيخ فضل تجاه المنيا، وطريق سفاجا بني سويف، وطريق القصير – قفط.