بكري يبكي علي الهواء .. تعرف علي السبب

السبت، 31-10-2020
11:28 ص
إيمان هاني
أكد الإعلامي مصطفى
بكري ، أنه لن ينسي القضية الفلسطين
ية أبدا وسيظل يدافع عن ابلد المحتل طوال حياته.
وأضاف بكري باكيًا خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على
قناة صدى البلد
، : "لن ننساكي يا فلسطين
، سنتحدى وسنواجه وندافع عن الأرض والتراب
والقدس ولن نتصالح ولن نمد أيدينا ونمد أيدينا للأعداء، معقبا: " سندافع عن القدس
السليبة ولن نترك الشعب الفلسطين
ي".
وتابع:" المؤامرة
على القضية الفلسطين
ية تتواصل، وهناك محاولات لتصفية القضية ومن يظن أن فلسطين
انتهت
وأن الأقصى لن تقام فيه الصلاة واهمون وكاذبون".