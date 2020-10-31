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بكري يبكي علي الهواء .. تعرف علي السبب

الإعلامي مصطفي بكري
الإعلامي مصطفى بكري
 
السبت، 31-10-2020 11:28 ص إيمان هاني
أكد الإعلامي مصطفى بكري ، أنه لن ينسي القضية الفلسطينية أبدا وسيظل يدافع عن ابلد المحتل طوال حياته.
وأضاف بكري باكيًا  خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد ، : "لن ننساكي يا فلسطين، سنتحدى وسنواجه وندافع عن الأرض والتراب والقدس ولن نتصالح ولن نمد أيدينا ونمد أيدينا للأعداء، معقبا: " سندافع عن القدس السليبة ولن نترك الشعب الفلسطيني".
وتابع:" المؤامرة على القضية الفلسطينية تتواصل، وهناك محاولات لتصفية القضية ومن يظن أن فلسطين انتهت وأن الأقصى لن تقام فيه الصلاة واهمون وكاذبون".

 

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