نصير تخرج بتعليق ناري على الإساءة للرسول

الجمعة، 30-10-2020
10:05 ص
إيمان هاني
علقت الدكتورة
آمنة نصير، الداعية الإسلامية، على الإساءة للرسول، قائلة :" إنه منذ أن نزل الإسلام
والأديان السابقة تتربص به ".
وأضافت "نصير"،
خلال حواره مع برنامج "اللمة الحلوة"، المذاع على فضائية "المحور
"،
قائلة :" كان نفسنا إن الإسلام ينظر إليه كدين سمح، والمسلم مكلف بالإيمان بجميع
الأديان".
وتابعت:"
المتطرفون اعتبروا نفسهم هم الورثة للوقوف أمام هؤلاء، ونسوا أن الإسلام قدر العلاقات
الإسلامية وقيمة الإسلام، مؤكدة أنه يجب على المسلمين أن يتعايشوا بأخلاق الإسلام".