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نصير تخرج بتعليق ناري على الإساءة للرسول

الدكتورة آمنة نصير
الدكتورة آمنة نصير
 
الجمعة، 30-10-2020 10:05 ص إيمان هاني

علقت الدكتورة آمنة نصير، الداعية الإسلامية، على الإساءة للرسول، قائلة :" إنه منذ أن نزل الإسلام والأديان السابقة تتربص به ".
وأضافت "نصير"، خلال حواره مع برنامج "اللمة الحلوة"، المذاع على فضائية "المحور"، قائلة :" كان نفسنا إن الإسلام ينظر إليه كدين سمح، والمسلم مكلف بالإيمان بجميع الأديان".
وتابعت:" المتطرفون اعتبروا نفسهم هم الورثة للوقوف أمام هؤلاء، ونسوا أن الإسلام قدر العلاقات الإسلامية وقيمة الإسلام، مؤكدة أنه يجب على المسلمين أن يتعايشوا بأخلاق الإسلام".

 

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