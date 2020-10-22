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الجبالي: 6 أكتوبر رئة وطنية نتنفس بها

المستشارة تهانى الجبالى
الجبالي
 
الخميس، 22-10-2020 10:26 ص إيمان هاني

أكدت المستشارة تهاني الجبالي، النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية أن مصر لا تنهزم، معقبة:" يوم 6 أكتوبر بالنسبة إلينا رئة وطنية نتنفس بها".
وأضافت "الجبالي"، خلال حوارها مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، بأن القوات المسلحة هي سند الوطن والشعب لافتة إلى أن بطولات الجيش المصري من بعد 1967 لم تحظى بالاهتمام المناسب لها.
وتابعت:" بطولات القوات المسلحة مستمرة ولا تتوقف، وأن إرادة الشعوب هي التي تصنع الأحداث، مشددة على أن أمن مصر القومي لا يجوز التفريط فيه بأي حال من الأحوال".

 

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