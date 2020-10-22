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بعد إقالتها من المحافظ.. المعلمين: تكرم مديرة المدرسة

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صورة من الواقعة
 
الخميس، 22-10-2020 10:25 ص إيمان هاني
رفض محمد عبدالله، أمين عام نقابة المعلمين، تصرف محافظ الدقهلية مع مديرة مدرسة دكرنس، معقبا:" كان يجب على المحافظ أن يقدم العمالة والموارد المالية للمدرسة بدلًا من إقالتها".
وأوضح "عبدالله"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، قائلا :" المدرسة لا تمتلك عمال، كان يجب عليه توفير الإمكانيات لها بدلًا من وصفها بالفشل، معلقًا: "مفيش معلم فاشل، وسنقوم بتكريم المعلمة".
وتابع:" يجب على المحافظ أن يقدم الاعتذار للمدير، لأنها تقوم برسالة الأنبياء، معقبا: "المعلمين هما إللي علموا المحافظ وخلوه محافظ".

 

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