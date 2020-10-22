بعد إقالتها من المحافظ.. المعلمين: تكرم مديرة المدرسة

الخميس، 22-10-2020
10:25 ص
إيمان هاني
رفض محمد عبدالله، أمين عام نقابة المعلمين
،
تصرف محافظ الدقهلية
مع مديرة مدرسة دكرنس، معقبا:" كان يجب على المحافظ أن يقدم
العمالة والموارد المالية للمدرسة بدلًا من إقالتها".
وأوضح "عبدالله"، خلال مداخلة
تليفونية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور
"، قائلا
:" المدرسة لا تمتلك عمال، كان يجب عليه توفير الإمكانيات لها بدلًا من وصفها
بالفشل، معلقًا: "مفيش معلم فاشل، وسنقوم بتكريم المعلمة".
وتابع:" يجب على المحافظ أن يقدم الاعتذار
للمدير، لأنها تقوم برسالة الأنبياء، معقبا: "المعلمين هما إللي علموا المحافظ
وخلوه محافظ".