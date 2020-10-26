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رئيس إذاعة القرآن الكريم : لن نقبل السخرية والاستهزاء

إذاعة القرآن الكريم.. 53عامًا في رحاب القرآن والسنة
إذاعة القرآن الكريم
 
الإثنين، 26-10-2020 12:56 م إيمان هاني
أكد حسن مدني، رئيس إذاعة القرآن الكريم، أن الإذاعة ليست بمعزل عن الشباب فضلًا عن تقديم نوافذ تطل عليهم وبرامج علمية وثقافية ودينية، معقبا:" العديد من الشباب يدرسون في معهد الإذاعة والتليفزيون ممن لديهم أمل وحب للإذاعة".
وأضاف "مدني" خلال حواره برنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أنه كان يجب أن يتم النقد بطريقة بناءة، معقبا:" لن نقبل السخرية  أو الاستهزاء".
وأشار رئيس إذاعة القرآن الكريم، إلي أنهم دائما يسعون إلى التطوير، فكان هناك لجنة لتطوير برامج شبكة القرآن الكريم، وهذه اللجنة اجتمعت وكانت هناك تنحية لـ 20 برنامجا، لتصبح برامج الإذاعة 40 برنامجا، لأنه كان هناك تشابه فيما بينها.
وأوضح هناك بعض البرامج الصغيرة تلقى نجاحا لدى الشباب والكبار، مثل "ومضة تفسيرية" وهذا نوع من التطوير للإذاعة، وأيضا "خاطرة دعوية" لمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وهناك الفترات المفتوحة التى تتناول الواقع المعيشى، قائلا: نحن لسنا بعيدين عن المجتمع.
 

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