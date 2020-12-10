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بعد وفاة 6 أشخاص حصلوا على لقاح كورونا.. أستاذ مناعة يفجر كارثة

كورونا السعودية
كورونا
 
الخميس، 10-12-2020 10:41 ص إيمان هاني

عقب الدكتور محمد الانصاري، أستاذ المناعة بكلية الطب بجامعة عين شمس، على وفاة 6 أشخاص بعد حصولهم على لقاح فايزر لفيروس كورونا.

وأضاف "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، قائلا : "المعلومات المتوفرة إن هناك 2 من بين الـ4 اشخاص الذين توفوا حصلوا على لقاح فيروس كورونا، والباقي حصل على لقاح وهمي"، مشددًا على ضرورة الكشف عن التفاصيل من مبدأ الإعلام بحقيقة ما حدث.

وتابع:" اللقاح تم التسريع في إنتاجه، دون تحقيق معدل الأمان، وهذا ما حدث في لقاح شركة فايزر، وشركة موديرنا، مشيرًا إلى أنه لا توجد شركة تحدثت عن معدل الأمان للقاحات أو مدة فاعلية اللقاح سواء 3 أو 6 شهور أو عام.



 

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