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من جديد .. تطبيق قرار غلق المحلات في هذا الموعد

المستشار نادر سعد
مدبولي
 
الخميس، 12-11-2020 09:57 ص إيمان هاني
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم إصدار قرار مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش التجارية قبل نهاية الشعر الجاري.
وأوضح "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، ، أن قرار غلق المحال سيكون بصفة دائمة وليس مرتبطا بأزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه من المتوقع تطبيق قرار المواعيد الجديدة لغلق المحلات ابتداء من 1 ديسمبر، حيث ستختلف المواعيد بين المحافظات الساحلية والدلتا والوادي، فضلا عن اختلافها أيضا خلال فصلي الشتاء والصيف.
وأشار إلى أن من المتوقع أن تكون مواعيد إغلاق المطاعم والمقاهي متأخرة عن مواعيد المحلات التجارية، معلقا «من الممكن أن يكون إغلاق المطاعم في 12 مساء، ومن المقترح أن يكون موعد إغلاق المحال التجارية في الصيف 11، والشتاء 10، لكن كل هذه المواعيد ما زالت مقترحات».
ولفت إلى أن أزمة فيروس كورونا أرجأت خطوة انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية سيتم ابتداء من العام المقبل، معقبا :"بعد انتقال الحكومة ستصبح عملية انتقال الأوراق إلكترونية، حيث سيسلم المواطن أوراقه للجهة الأولى فقط".
وأشار إلى أن المباني الحكومية جزء أصيل من أصول الدولة التي سيتولى الصندوق السيادي إدارتها بكفاءة بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية.

 

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