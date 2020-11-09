الإثنين، 09-11-2020
09:22 ص
إيمان هاني
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك فارق بين
الحصر العددي والنتيجة النهائية، معقبا:" يجب أن يأخذ الجميع الأمر بالروح الرياضية
".
وأضاف موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"
على قناة "صدى البلد
"، بأنه قد يحسم أحمد الألفي، وبدوي عبد اللطيف الانتخابات
في ميت غمر
.
وتابع "مش لازم كل مرة المرشح اللي
يدخل الانتخابات يفوز، الانتخابات يا أول يا تاني، مش رابع ولا خامس هروح ألعب في الكونفدرالية".
وتابع :"مرتضى منصور، يجب أن يأخذ
الأمر بروح رياضية، جميعنا نحتكم إلى الصندوق ، مردفا :" الخاسر يترشح تاني، وبعد
5 سنين نتعلم من الأخطاء".