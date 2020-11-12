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مش كل الخصومات حقيقة ..تحذير عاجل من "حماية المستهلك" للمواطنين

رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبد المعطي
جهاز حماية المستهلك
 
الخميس، 12-11-2020 09:45 ص إيمان هاني
حذر أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، التجار بسبب التلاعب في عروض "البلاك فرايدي"، قائلا:" غرامات التلاعب في عروض البلاك فرايدي تبدأ من 30 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه".
وأكد "سمير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك عروض وهمية، معلقًا: "ليست كل العروض والخصومات حقيقية في البلاك فرايدي".
وتابع: "حذرنا التجار من الخروج على قوانين حماية المستهلك أثناء التعامل مع المستهكلين"، مؤكدًا أنه يجب على التجار الالتزام بقانون حماية المستهلك.
وأوضح أنهم شكلوا حملة ضبطية قضائية للتأكد من الخصومات الموجودة في المحلات، وأنهم وجدوا أن نسب كبيرة منها كانت وهمية وغير حقيقية.

 

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