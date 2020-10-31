السبت، 31-10-2020
09:47 ص
إيمان هاني
أكد الإعلامي عمرو أديب، أن العالم سجل
نصف مليون إصابة بفيروس كورونا
يوم الأربعاء الماضي، معقبا: "العالم يواجه الموجة
الثانية رسمي".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج
"الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن العالم لن يكون
آمنا إلا بمنتصف العام المقبل بعد الوصول إلى تطعيم ضد الفيروس، منوها بأن الإصابات
في مصر مازالت محدودة، ولكنها تزيد، ومنظمة الصحة العالمية حذرت من زيادة الإصابات
في صمر الفترة المقبلة.
وتابع " الكمامة كنز لا يفني، الوباء
حق وموجود، واللي يقولك دي مؤامرة ارموا الكلام ده في الزبالة، خدوا بالكم من نفسكم
اوعى تفتكر انك في أمان.. ممكن الفيروس ياكلك"، منوها بأن فيروس كورونا
في مصر
ليس صحيا فقط، ولكن له علاقة بالاقتصاد، معلقا: "نحن لا نتحمل قطع الأرزاق".