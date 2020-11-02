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كواليس مفجعة عن حادث البدرشين .. يرويها والد إحدى الضحايا

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صورة من الواقعة
 
الإثنين، 02-11-2020 10:41 ص إيمان هاني

كشف شريف الجنيدي، والد إحدى مصابي حادث تصادم البدرشين، تفاصيل الحادث، قائلا: "العيال مرمية زي ما يكونوا دابحين فراخ، كنت بلمهم من التراب.. سائق الميكروباص أكيد كان شارب حاجة".
وأضاف "الجنيدي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مشهد الحادث كان بشع، الموقف يصعب على الكافر.. شلت بنتي ميتة، وابن أختي مات.. مفيش رعاية فالمستشفيات، مصر مفيهاش صحة"، موضحا أنهم توجهوا لمستشفى الهرم وانتظروا بها 3 ساعات، وبعدها طلبوا مننا التوجه لمستشفى خاصة.
وأضاف "قسما بالله أنا رميت بنتي على الأرض.. لما اتصلنا بمعارفنا عملوا معانا الواجب بزيادة.. دخلنا بالواسطة".

 

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