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مستشار الرئيس للصحة عن لقاحات كورونا: لدينا زيرو لقاح

الدكتور محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
 
السبت، 21-11-2020 10:13 ص إيمان هاني

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار الرئيس لشؤون الصحة، أنه لا يوجد لقاح لفيروس كورونا متاح للاستخدام في أي بلد بالعالم أو من أي شركة، معقبا: "فيه زيرو وجود للقاحات حتى الآن".
وأضاف "خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، بأن مصر برعاية كاملة من الرئيس السيسي تتواصل مع المؤسسات المعنية لتوفير حصة لنا من لقاحات كورونا.
وتابع:" عددًا كبيرًا من اللقاحات دخل المرحلة الإكلينيكية الثالثة، مشيرًا إلى أن اللقاحات تمت تجربتها على الآلاف من البشر المتطوعين".
وواصل: "حتى الشركات التي صرحت بفاعلية لقاحاتها بنسب وصلت إلى أكثر من 90%، كانت نسبها تعتمد على إيجابية النتائج في مناعة الإنسان بعد دخولها مرحلة التجارب السريرية، لكن دوره في القضاء على الوباء ما زال يحتاج فترة زمنية في التجارب الإكلينيكية ما بعد إنتاج اللقاح".

 

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