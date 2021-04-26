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كامل الوزير: حوادث السكك الحديدية بسبب عناصر متطرفة

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كامل الوزير
 
الإثنين، 26-04-2021 08:17 م المصريون

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل  أن بعض أسباب الحوادث التي يتعرض لها قطاع السكك الحديدية ، يرجع  لوجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام .
و شرح  الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خطة تطوير السكك الحديدية ، قائلا:  “ نهاية العام  ستكون كل عربات القطارات جديدة او قديمة تم تجديدها ، حيث تم  تطوير 90 عربية اسباني و جاري  تطوير عربات النوم”.
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزير النقل، كامل الوزير، لعرض خطة تطوير مرفق السكة الحديد، في ضوء الحوادث المتكررة في الفترة الأخيرة.
جاء ذلك استجابة لطلب كامل الوزير، لعرض خطته للتطوير، بعدما تقدم بطلب عقب حادث قطار طوخ، للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان.
 

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