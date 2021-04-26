كامل الوزير: حوادث السكك الحديدية بسبب عناصر متطرفة

الإثنين، 26-04-2021
08:17 م
المصريون
أكد المهندس كامل الوزير
وزير النقل أن بعض أسباب الحوادث
التي يتعرض لها قطاع السكك
الحديدية ، يرجع لوجود عناصر متطرفة لا تريد
لمصر الأمن والأمان والسلام .
و شرح الوزير خلال
الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خطة تطوير السكك الحديدية
، قائلا: “ نهاية العام ستكون كل عربات القطارات جديدة او قديمة تم تجديدها ، حيث تم تطوير 90 عربية اسباني و جاري تطوير عربات النوم”.
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة
العامة للبرلمان، بحضور وزير النقل، كامل الوزير
، لعرض خطة تطوير مرفق السكة الحديد،
في ضوء الحوادث
المتكررة في الفترة الأخيرة.
جاء ذلك استجابة لطلب كامل الوزير
، لعرض خطته للتطوير، بعدما
تقدم بطلب عقب حادث قطار طوخ، للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان.