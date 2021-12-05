فيديو..«السيسي» يبكي على الهواء تأثرًا بكلام شاب من أحد أصحاب الهمم
الرئيس السيسي
Native
Teads
الأحد، 05-12-202101:02 م
بكى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية قادرون باختلاف لذوي الهمم،
اليوم الأحد.
جاء ذلك بعد تمني الشاب عبدالرحمن، أحد أصحاب الهمم، خلال الاحتفالية أن
يكون أحد الإعلاميين المشهورين وأن يكون لديه برنامج خاص به وتكون أول مداخلة في
البرنامج من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال عبدالرحمن: بتمنى أكون إعلامي مشهور وأول مداخلة تكون منك يا ريس.
ورد السيسي: ممكن نعمل المداخلة دلوقت يا عبدالرحمن.. عايز تقول إيه؟.
وأجاب عبدالرحمن: كان ليا حلم تحقق بفضل حضرتك، وحلمت بالبرنامج علشان
أناقش قضايا إخواتي أصحاب الهمم.
وعقب الرئيس السيسي: يا عبدالرحمن أنا شايف إن إحنا كسبنا إعلامي رائع
وفرصة نقدمه النهاردة لكل مصر والدنيا كلها.