بعد ظهور «أوميكرون» في بعض الدول.. «السيسي» يصدق على 25 قرارًا بشأن «كورونا»

الرئيس السيسي

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صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، على القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية بعد أن وافق عليه مجلس النواب في الـ 11 من نوفمبر الماضي.

ووفقا للقانون يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح، والتي سيتم تشكيلها بموجب القانون الجديد في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية، اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة، بموجب قرار يصدر من رئيسها.

وجاءت القرارات كالتالي:

وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة.



تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً، ولمدة محددة بكافة المصالح وتعطيل الدراسة واتخاذ تدابير بشأن الامتحانات.



تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وتنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات.

تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وأيضا الأندية الرياضية ودور العبادة.



حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.



إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية بما في ذلك ارتداء الكمامات.



تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.



مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة.



تقسيط الضرائب أو مد أجل تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.



تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة.



تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.



تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كلياً أو جزئياً.



وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.



تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.



تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة.



إلزام القادمين للبلاد من الخارج للخضوع لإجراءات الحجر الصحي.



وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية.



تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.



تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.



فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والعلمية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية.



تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب كمستشفيات ميدانية مؤقتة.