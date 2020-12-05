السبت، 05-12-2020
11:11 ص
إيمان هاني
وجه مصطفى محمود، صاحب فيديو التشهير بفتاة كفر الشيخ
، والمعروف
إعلاميا بـ "سماح بنت شهاب"، اعتذاره لكل من استاء من الفيديو، قائلا:
"أنا أسف، ومكنش قصدي، واتفهمت غلط".
وقال "محمود"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب"
برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الفيديو
كان "تمثيل"، ولم يكن يقصد منه الإساءة لأي فتاة، معلقا: "أنا بحب التمثيل
وبعمل فيديوهات، لافتا إلى أنه استمد فكرة الفيديو من الواقع خاصة وأن محافظة كفر الشيخ
تشهد حوادث شبيه لما ظهر في الفيديو، كاشفا أن الفيديو الذي انتشر كان له جزء تاني
يوضح فيه فكرته ويكشف أن المشهد تمثيلي، ولكن الفيديو الأول هو الذي انتشر.
وأكد أنه لم يكن يتخيل انتشار الفيديو بهذا الشكل، حيث أن
صفحته عليها 1000 متابع فقط، مضيفا: "مش عارف أفتح صفحتي بيقولوا الحكومة بدور
عليا".
وأضاف، "مفيش بنت اسمها سماح في الشارع كله، وعم شهاب
معندهوش بنات.. وكنت هقول حنان وطلعت مني سماح".