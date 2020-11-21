وزيرة التضامن لمتضرري الطقس: عندنا ميزانية تكفي أي مشكلة

السبت، 21-11-2020
10:40 ص
إيمان هاني
أكدت
نيفين القباج
، وزيرة التضامن
، أن مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية مجهزة لاستقبال
أي متضرر من موجة الطقس
السيء، معقبة:" 140 سيارة دفع رباعي على مستوى الجمهورية
للإنقاذ".
وأضاف
"القباج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية
"إم بي سي مصر"، بأنهم يقومون بتأجير وحدات سكنية للمتضررين، بالإضافة إلى
أن الوزارة تقوم بإصلاح المنازل التي تأثرت من السيول والأمطار، معقبة:" هناك
ميزانية تكفي لمواجهة أي مشكلة".
وتابعت:"
ممتلكات المواطنين التي تتلف بسبب موجة الطقس
السيىء، تقوم الوزارة بتعويض أصحابها
سواء بشراء بديل لها، أو توفير مبلغ مالي بحد أقصى 10 آلاف جنيه".