أكد
الإعلامي عمرو أديب، أن الدولة المصرية "هبطت" في أعقاب ثورة 25 يناير، معقبا:
" في هزة حصلت في مصر، قعدنا في دوامة غير طبيعية ".
وأضاف
"أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي
سي مصر"، قائلا:" ما كتبه أوباما في كتابه عن مبارك وثورة 25 يناير، كان
تعبيرا عن وجهة نظره، معقبا: "إحنا لازم وجهة نظرنا تكون موجودة، أنا اعرف حاجات
كتيرة عكس الكلام ده".
كشف
الإعلامي ، تفاصيل كتاب الرئيس الأمريكي السابق أوباما بعنوان "أرض الميعاد"،
تحدث فيه عن أمور مختلفة، وجزء من الكتاب عن ثورة 25 يناير.
وقال
"أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي
سي مصر"، إن أوباما اعلن في كتابه أنه كان هناك اتصال هاتفي بينه وبي الرئيس الراحل
مبارك قبل ثورة 25 يناير بأسبوع، وحينها كانت الثورة التونسية اندلعت، وعندما سأل أوباما
مبارك عن الوضع في تونس، كان رد مبارك "مصر ليست تونس".
وأضاف
أن هيلاري كلينتون كانت من المقتنعين ببقاء مبارك حسبما أوضح أوباما في كتابه، متابعا:
"الأمريكان كانوا شغالين على أن مين الرئيس اللي يمشي ومين الرئيس اللي يجي".