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أحد ضحايا سفاح الجيزة: "إتجوز 3 مرات وخلف عيال باسمي"

ييييييي
سفاح الجيزة
 
السبت، 21-11-2020 09:57 ص إيمان هاني

كشف المهندس محمد محروس، أحد ضحايا "سفاح الجيزة" الذي انتحل شخصياتهم، تفاصيل معرفته بانتحال المتهم شخصيته، قائلا :"إنه كان يتابع أحد برامج الـ"توك شو"، وفوجئ أن أحد زوجات السفاح تصرح بأن المتهم استأجر شقة باسم محمد محروس".
وأضاف المهندس، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأنه اندهش من تشابه الاسم، وبعدها فوجئ باتصال من رئيس مباحث الهرم ويطلب حضوره ليأخذ أقواله، لافتا إلى أنه توجه إلى قسم الهرم ليعرف التفاصيل.
وتابع: "المتهم اتجوز سيدة في 2017 باسمي، وخلف عيال بإسمي"، لافتا إلى أن المتهم تزوج 3 سيدات باسمه وفي محافظات مختلفة، لافتا إلى أنه لا يعرف كيف وصل المتهم لبطاقته الشخصية واسمه، منوها بأنه كان خارج مصر خلال الفترة من 2016 وحتى 2020، معلقا: "أنا بعيش كابوس، ومعرفش هذه الشخص وعرفت اه انتحل شخصيتي من التليفزيون، وحاليا متورط في مجموعة من القضايا بالاسم والرقم القومي".
 

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