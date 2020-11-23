بخاخة تمنع عدوى كورونا لمدة 48 ساعة.. شاهد التفاصيل

الإثنين، 23-11-2020
08:39 ص
إيمان هاني
أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه سيتم إقرار "بخاخة
"
بعد شهر تمنع نقل عدوى فيروس كورونا، معقبا :" البخاخة
تستطيع حماية الشخص لمدة
48 ساعة، موضحا أن البخاخة
بها مادة تلتصق بالأنف وتمنع العدوى.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"
المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا :"البخاخة
بتمسك في شعر المناخير..
تقدر تحميك من الكورونا يومين"، معقبا: "البخاخة
دي عظيمة وعجباني".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 98 متعافيًا
من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم
وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى
101881 حالة.