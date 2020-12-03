الخميس، 03-12-2020
10:38 ص
انفعل العالم الأثري الكبير الدكتور زاهي حواس
، أثناء تعليقه
على واقعة سلمى الشيمي
، والمعروفة إعلاميًا بـ"فتاة سقار"، قائلا:
" المنظر ميعجبكش حد، ومالهوش أي علاقة بشكل الفراعنة، والموضوع أخد أكبر من حجمه".
وأكد "حواس"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي
شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،
أن سلمى الشيمي
أخطأت خطئًا كبيرًا للغاية، ودخلت الأهرامات بدون تصريح رسمي، وارتدت
زي فرعوني قبيح.
وتابع:" المنظر الذي ظهرت به لا يستحق أن يكون أمام
الهرم، منوهًا بأن فتاة سقارة
دخلت المنطقة الأثرية بالغش وبدون تصريح رسمي، ودخلت
بعباءة".
وواصل: "إذا كانت طلبت تصريح فلم تسمح الآثار لها بالحصول
عليه بهذا المنظر، المنظر وحش ولا يليق بهرم عمره 5 آلاف عام، معقبا:" أي حد من
حقه يتصور أمام الهرم، ولكن مش من حق حد يقلع ويتصور أمام الهرم وبدون تصريح، والسيدة
استخدمت الحراس لتحقيق أهدافها".