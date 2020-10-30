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التعليم العالي عن لقاح كورونا: مصر مستعدة لشرائه بمجرد طرحه

جامعة أكسفورد تستأنف تجارب لقاح كورونا
كورونا
 
الجمعة، 30-10-2020 10:31 ص إيمان هاني

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن هناك 7 أو 10 لقاحات عالمية ضد فيروس كورونا وصلت للمراحل النهائية، وهناك لقاحات أخرى يبدو أنها مبشرة.
أنه يجب على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية منعًا للموجة الثانية من فيروس كورونا.
وأضاف "عبد الغفار"، خلال حواره مع برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر لها حصة ستشتريها حال نجاح أي لقاح، لافتًا إلى أن الدولة المصرية دخلت منذ البداية.
وتابع: "مصر قاعدة على طاولة المناقشات منذ اليوم، وتشارك في التجارب السريرية للقاحات"، مؤكدًا أن مصر على أهبة الاستعداد لشراء لقاح كورونا بمجرد طرحه.

 

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