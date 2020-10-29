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تعليق غير متوقع من " الفقي "عن الرسوم المسيئة للرسول

مصطفي الفقي
الفقي
 
الخميس، 29-10-2020 09:30 ص إيمان هاني

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن فرنسا ترى أن لها هوية وقواعد في الحياة، ومن لا يقبلها عليه أن يرحل من فرنسا، خاصة إذا كانت مهاجرًا، معقبا:" الثقافة الفرنسية تنتقد المقدسات والمسيح الذين يؤمنون به".
وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم يب سي مصر"، بأنه أصيب بالكثير الضجر والانزعاج عندما حدثت واقعة الرسوم المسيئة للرسول، ولكن الإسلام والقرآن باقي.
وتابع:"  هناك الكثير من مسيحي الغرب أنصفوا الإسلام، ولا يجب أن نقوم بالاهتمام بأي مجلة باحثة عن الشهرة، معقبًا: "أعطيهم ظهرك ودعهم يقولون ما يقولون، أيه يعني لما يعلموا إساءة للرسوم، وهذا الموضوع لن يؤدي إلى نقص أعداد المسلمين، بل على العكس تمامًا قد تؤدي إلى زيادة أعداد المسلمين "

 

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