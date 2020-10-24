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أديب عن انتخابات النواب: "إحنا مجهزين كل حاجة"

عمرو أديب ومحمد علي
أديب
 
السبت، 24-10-2020 09:58 ص إيمان هاني

ناشد الإعلامي عمرو أديب، المصريين النزول للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، قائلا: "لو سمحت روح ادلي بصوتك، اختار النائب اللي انت عايزه".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الدولة استعدت جيدا لماراثون الانتخابات غدا، معقبا: "اللجان جاهزة، والتند عشان الشمس، ومقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة... إحنا مجهزين كل حاجة فاضل أن المواطن يروح ينتخب".
وكان وجه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة إلى المصريين قبيل تطلاق انتخابات مجلس النواب اليوم السبت، قائلا: "جاء دوركم لتدلوا بأصواتكم، وتقفوا أمام اللجان من اجل الاقتراع من اجل مصر ولمصر".
وأضاف "إبراهيم"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، "انزلوا صوتكم هيوصل"، مشيرًا إلى أن الشباب هم حاضر مصر ومستقبلها، موجها رسالة للشباب، قائلا: "أنتم عدة هذا الوطن وعتاده.. انزلوا بكثافة وشاركوا في صناعة مستقبلكم".

 

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